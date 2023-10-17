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Дмитрий Харатьян рассказал о ближайших проектах

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Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, в каких проектах планирует принять участие в ближайшем будущем.
Дмитрий Харатьян рассказал о ближайших проектах
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Есть два предложения сняться в сериалах, но я пока говорить о них не стану. Съёмки должны начаться весной, тогда уже будет о чём разговаривать. Вот Гарик Сукачёв предложил мне роль в театре «Современник», скоро состоится премьера спектакля «Сашашишин», я там играю отца», — заявил артист в беседе с сайтом kp.ru.

По словам Харатьяна, он редко играет в кино, поскольку у него не так много предложений, что закономерно.

«С возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану. Где-то мелькнуть, засветиться, сняться ради того, чтобы сняться, — это точно не моя цель», — пояснил он.

Как добавил Харатьян, в основном он концертирует со своей группой, ведёт передачи на ТВ, работает в «Школе гардемаринов».

Ранее актёр, народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.

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