Дмитрий Харатьян рассказал о съёмках с роботом-помощником в сериале «Мастодонт»

Актёр Дмитрий Харатьян рассказал о съёмках в сериале «Мастодонт», одним из персонажей которого является робот-помощник.

«Когда мы снимались, Василиса существовала практически как независимое живое существо. Конечно, её потом озвучили за кадром, но и в реальности мы с ней взаимодействовали почти как с живым человеком», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

Харатьян пояснил, что речь идёт о системе «умный дом», которая управляется голосом.

По словам артиста, сам он не любит такие гаджеты, и «умный» у него только телефон. Как отметил Харатьян, он не продвинутый пользователь.

Ранее актёр народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.