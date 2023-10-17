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Кинолог Голубев: жвачка опасна для собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что жвачка может быть опасна для здоровья собак.
Кинолог Голубев: жвачка опасна для собак
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

«Зачастую питомцы из-за своего любопытства и любви к сладкому могут случайно проглотить жвачку», — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, это грозит проблемами с ЖКТ. Кроме того, особый риск представляют жвачки, в составе которых есть ксилит. В таком случае рекомендуется сразу обратиться к ветврачу.

Если ксилита в составе жвачки нет, то нужно внимательно следить за состоянием животного.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.

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