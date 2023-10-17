VK Education открывает набор в профориентационную лабораторию DreamLab для школьников. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Чтобы стать участником лаборатории DreamLab, нужно пройти отбор: до 2 ноября подать заявку в чат-боте и выполнить тестовое задание. Обучение будет проходить офлайн с 6 по 30 ноября в различных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск, Сириус (Сочи), Томск, Ростов-на-Дону и Казань.

DreamLab — профориентационная лаборатория VK Education, где ученики 8—11-х классов могут попробовать свои силы в диджитал-профессиях и поработать над реальными проектами, которые можно будет включить в портфолио. Школьники смогут выбрать одно из четырёх направлений: «Управление и развитие», «Продвижение цифрового продукта», «Исследования и дизайн цифровых продуктов», «Внутренние коммуникации».

Участники трека «Управление и развитие» узнают, как запускать проекты и эффективно управлять ими, а также познакомятся с профессиями продакт-менеджера и менеджера по развитию бизнеса.

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