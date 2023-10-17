В Нижегородской области планируют создать нацпарк

В Нижегородской области на участках пяти особо охраняемых природных территорий планируют создать национальный парк общей площадью 76 тыс. га.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов региона.

По плану нацпарк появится в северной и в южной частях Нижегородской области на Килемарском, Камско-Бакалдинском, Поволжском, Пустынском и Ичалковском участках.

«На территории национального парка представлены различные природные комплексы и ландшафты. Каждый участок по-своему уникален», — сообщили в ведомстве.

Проектные работы были завершены в конце 2022 года. В настоящее время Министерство природы России формирует проект постановления федерального правительства об организации нацпарка.

Ранее портал RIA56 сообщил, что нацпарк «Бузулукский бор» принял более 72 тыс. туристов в 2023 году.