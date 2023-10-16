Григорий Гладков назвал Геннадия Гладкова гением

Бард и композитор Григорий Гладков выразил соболезнования в связи со смертью композитора Геннадия Гладкова. Он заявил, что страна потеряла гения.

«Геннадий Игоревич — один из самых великих композиторов нашей страны. Он внёс огромный вклад и в киномузыку, и в музыку театра. Писал классические произведения, которые создавались его душой. Он прославил нашу фамилию, мои дети знают его музыку. Для меня это особая утрата и боль», — сказал Григорий Гладков в беседе с НСН.

По его словам, дебютная работа коллеги «Бременские музыканты» была образцовой.

«И потом, что бы он ни делал, было на высочайшем уровне», — добавил он.

Ранее председатель совета директоров «Союзмультфильма», гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва в беседе с газетой «Известия» заявила о редком таланте композитора Геннадия Гладкова.