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В Петербурге изменят правила выступлений уличных музыкантов на Дворцовой площади

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В Санкт-Петербурге планируют изменить правила выступлений уличных музыкантов на Дворцовой площади. Закон об уличных музыкантах действует в городе с мая 2023 года.
В Петербурге изменят правила выступлений уличных музыкантов на Дворцовой площади
  • Gettyimages.ru
  • © yulenochekk

«Вместе с артистами за тёплый сезон, с мая по октябрь, мы протестировали новые нормы. И конечно, первые результаты видны в статистике. Кратно снизилось число жалоб от петербуржцев и организаций — летом 2022 года было более 30 обращений, а этим летом всего два», — заявил глава Комитета по культуре Фёдор Болтин в беседе с «Петербургским дневником».

В настоящее время в городе определено более 160 мест проведения уличных выступлений. Как отметили в Смольном, вопросы у артистов остались только по Дворцовой площади.

Согласно нововведениям, максимальный период проведения уличного выступления одним артистом или организатором на площади составит не более пяти дней. Также ограничат продолжительность мероприятий — не более трёх часов в день.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве начали принимать заявки на участие в шестом сезоне проекта «Музыка в метро».

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