Узнать больше

В «Союзмультфильме» заявили о редком таланте Геннадия Гладкова

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Союзмультфильма», гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва заявила о редком таланте композитора Геннадия Гладкова.
В «Союзмультфильме» заявили о редком таланте Геннадия Гладкова
  • РИА Новости
  • © Виталий Арутюнов

«Геннадий Гладков обладал без преувеличения огромным талантом, а его искренняя любовь к анимации была настолько безгранична, что песни авторства композитора стали не просто украшением, а символом лент золотой коллекции «Союзмультфильма», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в «Союзмультфильме» будут помнить Гладкова, а его музыка навсегда останется в сердцах миллионов россиян.

Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский композитор, лауреат премии Шостаковича Виктор Пантус скончался в возрасте 73 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить