В «Союзмультфильме» заявили о редком таланте Геннадия Гладкова

Председатель совета директоров «Союзмультфильма», гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва заявила о редком таланте композитора Геннадия Гладкова.

«Геннадий Гладков обладал без преувеличения огромным талантом, а его искренняя любовь к анимации была настолько безгранична, что песни авторства композитора стали не просто украшением, а символом лент золотой коллекции «Союзмультфильма», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в «Союзмультфильме» будут помнить Гладкова, а его музыка навсегда останется в сердцах миллионов россиян.

Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский композитор, лауреат премии Шостаковича Виктор Пантус скончался в возрасте 73 лет.