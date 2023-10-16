В «Союзмультфильме» заявили о редком таланте Геннадия Гладкова
- РИА Новости
- © Виталий Арутюнов
«Геннадий Гладков обладал без преувеличения огромным талантом, а его искренняя любовь к анимации была настолько безгранична, что песни авторства композитора стали не просто украшением, а символом лент золотой коллекции «Союзмультфильма», — отметила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, в «Союзмультфильме» будут помнить Гладкова, а его музыка навсегда останется в сердцах миллионов россиян.
Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский композитор, лауреат премии Шостаковича Виктор Пантус скончался в возрасте 73 лет.