Узнать больше

Музыкант Левшин назвал Геннадия Гладкова одним из самых волшебных композиторов страны

Короткая ссылка
Музыкант, композитор, режиссёр Александр Левшин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Геннадия Гладкова.
Музыкант Левшин назвал Геннадия Гладкова одним из самых волшебных композиторов страны
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Я считаю, что он один из самых волшебных композиторов в нашей отечественной драматургии. Вообще, моё любимое произведение, которое написал Геннадий, — это «Обыкновенное чудо», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, такие мастера рождаются раз в 100 лет.

Со своей стороны, актёр Иван Агапов в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что Гладков стал классиком ещё при жизни.

«Его музыку прекрасно знают и любят все», — сказал он.

По его словам, Гладков прекрасно понимал психологию театральной сцены, находил общий язык с режиссёрами.

Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить