Музыкант Левшин назвал Геннадия Гладкова одним из самых волшебных композиторов страны

Музыкант, композитор, режиссёр Александр Левшин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Геннадия Гладкова.

«Я считаю, что он один из самых волшебных композиторов в нашей отечественной драматургии. Вообще, моё любимое произведение, которое написал Геннадий, — это «Обыкновенное чудо», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, такие мастера рождаются раз в 100 лет.

Со своей стороны, актёр Иван Агапов в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что Гладков стал классиком ещё при жизни.

«Его музыку прекрасно знают и любят все», — сказал он.

По его словам, Гладков прекрасно понимал психологию театральной сцены, находил общий язык с режиссёрами.

Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.