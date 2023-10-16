Музыкант Левшин назвал Геннадия Гладкова одним из самых волшебных композиторов страны
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Я считаю, что он один из самых волшебных композиторов в нашей отечественной драматургии. Вообще, моё любимое произведение, которое написал Геннадий, — это «Обыкновенное чудо», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, такие мастера рождаются раз в 100 лет.
Со своей стороны, актёр Иван Агапов в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что Гладков стал классиком ещё при жизни.
«Его музыку прекрасно знают и любят все», — сказал он.
По его словам, Гладков прекрасно понимал психологию театральной сцены, находил общий язык с режиссёрами.
Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.