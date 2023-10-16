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Юрий Энтин поделился воспоминаниями о Геннадии Гладкове

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Поэт-песенник Юрий Энтин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Геннадия Гладкова. По его словам, в последние годы Гладков тяжело болел.
Юрий Энтин поделился воспоминаниями о Геннадии Гладкове
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Тем не менее он продолжал работать, не переставал писать, сочинять. Ему помогали друзья. Со своим ближайшим другом Василием Ливановым даже написал музыку к фильму», — заявил Энтин в беседе с телеканалом «360».

По его словам, у Гладкова было много планов.

«Я пришёл к Геннадию Гладкову, познакомился, и с этого момента мы до вчерашнего дня не расставались как друзья и, конечно, как соавторы. Для меня, конечно, это была школа, потому что он был музыкант не только от бога, но и наследственно: у него отец был музыкант», — отметил поэт-песенник в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Энтин, Гладков доказал, что его произведения практически бессмертны.

Народный артист России композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет в понедельник, 16 октября.

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