Ректор ГИТИСа: Гладков войдёт в историю советской и российской популярной музыки

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России, композитора Геннадия Гладкова.

Собеседник RT подчеркнул, что это «очень горькая новость».

По словам критика, Гладков — композитор, на творчестве которого выросли как минимум три поколения людей, которые с удовольствием наблюдали и переживали за героев «Бременских музыкантов».

«Это, безусловно, не единственная его заслуга, но это то, благодаря чему Геннадий Гладков войдёт в историю и советской, и российской популярной музыки, и вообще в историю, потому что это ещё и совершенно новое, популярное, роковое и электронное звучание», — считает Заславский.

Ранее стало известно, что народный артист России, композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет.