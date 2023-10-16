Ректор ГИТИСа: Гладков войдёт в историю советской и российской популярной музыки
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Собеседник RT подчеркнул, что это «очень горькая новость».
По словам критика, Гладков — композитор, на творчестве которого выросли как минимум три поколения людей, которые с удовольствием наблюдали и переживали за героев «Бременских музыкантов».
«Это, безусловно, не единственная его заслуга, но это то, благодаря чему Геннадий Гладков войдёт в историю и советской, и российской популярной музыки, и вообще в историю, потому что это ещё и совершенно новое, популярное, роковое и электронное звучание», — считает Заславский.
Ранее стало известно, что народный артист России, композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет.