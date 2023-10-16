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Ректор ГИТИСа: Гладков войдёт в историю советской и российской популярной музыки

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Ангелина Шурпина
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России, композитора Геннадия Гладкова.
Ректор ГИТИСа: Гладков войдёт в историю советской и российской популярной музыки
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Собеседник RT подчеркнул, что это «очень горькая новость».

По словам критика, Гладков — композитор, на творчестве которого выросли как минимум три поколения людей, которые с удовольствием наблюдали и переживали за героев «Бременских музыкантов».  

«Это, безусловно, не единственная его заслуга, но это то, благодаря чему Геннадий Гладков войдёт в историю и советской, и российской популярной музыки, и вообще в историю, потому что это ещё и совершенно новое, популярное, роковое и электронное звучание», — считает Заславский.

Ранее стало известно, что народный артист России, композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет.

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