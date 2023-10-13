Вдова Валентина Юдашкина рассказала о показе в память о модельере
- РИА Новости
В беседе с сайтом kp.ru она сообщила, что эту коллекцию дочь модельера Галина Юдашкина, креативный директор дома моды Valentin Yudashkin, создавала совместно с отцом.
«А когда его не стало, она добавила и своего дизайна. И вот мы делаем показ этой коллекции в Дубае в честь папы, в его юбилей. Дефиле пройдёт в специальном шатре 14 октября. Будет представлено 40 моделей одежды. Ожидаем примерно 350 гостей», — заявила вдова модельера.
По её словам, Галине Юдашкиной помогает муж Пётр.
«При жизни Валентина они все втроём и занимались домом моды. Мы особо не афишировали, но полтора года назад Валентин передал бразды правления Галине», — добавила она.
Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.