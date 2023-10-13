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Вдова Валентина Юдашкина рассказала о показе в память о модельере

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Марина Юдашкина, вдова модельера Валентина Юдашкина, рассказала о показе в память о супруге, который состоится 14 октября в Дубае.
Вдова Валентина Юдашкина рассказала о показе в память о модельере
  • РИА Новости

В беседе с сайтом kp.ru она сообщила, что эту коллекцию дочь модельера Галина Юдашкина, креативный директор дома моды Valentin Yudashkin, создавала совместно с отцом.

«А когда его не стало, она добавила и своего дизайна. И вот мы делаем показ этой коллекции в Дубае в честь папы, в его юбилей. Дефиле пройдёт в специальном шатре 14 октября. Будет представлено 40 моделей одежды. Ожидаем примерно 350 гостей», — заявила вдова модельера.

По её словам, Галине Юдашкиной помогает муж Пётр.

«При жизни Валентина они все втроём и занимались домом моды. Мы особо не афишировали, но полтора года назад Валентин передал бразды правления Галине», — добавила она.

Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

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