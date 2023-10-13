Кинолог Голубев рассказал, почему собаки облизывают лапы
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«Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и многое другое. Внимательно осмотрите лапы питомца, чтобы исключить повреждения или наличие застрявшего острого предмета. В некоторых случаях питомцу может потребоваться помощь ветеринарного врача», — сказал он в беседе с «Радио 1».
Например, собака может наступить на инородный предмет, в том числе на сухие растения или острые предметы, либо задеть осу во время прогулки.
Как отмечают кинологи, самолечение питомца может привести к серьёзным последствиям.
Ранее Владимир Голубев в беседе с газетой «Известия» рассказал, как понять, что у собаки болит голова.