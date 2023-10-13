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Кинолог Голубев рассказал, почему собаки облизывают лапы

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что если собака облизывает лапы время от времени, то переживать не стоит, но если такое поведение наблюдается постоянно, то нужно найти причины.
Кинолог Голубев рассказал, почему собаки облизывают лапы
  • Gettyimages.ru

«Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и многое другое. Внимательно осмотрите лапы питомца, чтобы исключить повреждения или наличие застрявшего острого предмета. В некоторых случаях питомцу может потребоваться помощь ветеринарного врача», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Например, собака может наступить на инородный предмет, в том числе на сухие растения или острые предметы, либо задеть осу во время прогулки.

Как отмечают кинологи, самолечение питомца может привести к серьёзным последствиям.

Ранее Владимир Голубев в беседе с газетой «Известия» рассказал, как понять, что у собаки болит голова.

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