Сокуров заявил о запрете на показ его фильма «Сказка» на фестивале «Каро.Арт»
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Об этом он написал в Telegram.
По его словам, Министерство культуры запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на фестивале «Каро.Арт».
Информация об этом также появилась в Telegram-канале проекта фестиваля.
Уточняется, что денежные средства за купленные билеты автоматически вернутся на банковские карты в срок до 30 рабочих дней.
Как сообщало в июле 2022 года агентство НСН, фильм Сокурова «Сказка» вошёл в основную конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).