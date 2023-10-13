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Сокуров заявил о запрете на показ его фильма «Сказка» на фестивале «Каро.Арт»

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Показ картины «Сказка» режиссёра Александра Сокурова запретили на международном фестивале «Каро.Арт».
Сокуров заявил о запрете на показ его фильма «Сказка» на фестивале «Каро.Арт»
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, Министерство культуры запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на фестивале «Каро.Арт».

Информация об этом также появилась в Telegram-канале проекта фестиваля.

Уточняется, что денежные средства за купленные билеты автоматически вернутся на банковские карты в срок до 30 рабочих дней.

Как сообщало в июле 2022 года агентство НСН, фильм Сокурова «Сказка» вошёл в основную конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

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