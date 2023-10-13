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Башкирские спасатели рассказали о действиях при встрече с медведем

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии рассказали, как избежать встречи с медведем, и что делать, если встреча всё-таки произошла.

Об этом сообщает mkset.ru.

В частности, рекомендуется держаться открытых мест и редколесий, где приближение животного можно заметить заблаговременно. Нежелательно слишком долго пробираться через густые заросли или передвигаться по лесу ночью и рано утром.

Как отметили в ведомстве, медведи часто сами избегают встреч с людьми и стараются скрыться при их приближении.

«В большинстве случаев вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому что обоняние и слух предупредят медведя о вашем приближении, и он покинет это место. Поэтому для того, чтобы избежать нежелательной встречи, сделайте ваше передвижение достаточно громким», — сказали в МЧС.

Если встреча с медведем всё-таки произошла, то рекомендуется сохранять спокойствие, не делать резких движений, не бежать.

«При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае не бегите», — советуют спасатели.

Ранее сообщалось, что женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии после нападения медведя в Башкирии.

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