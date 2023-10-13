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Вильфанд спрогнозировал тёплую и ветреную погоду в столичном регионе в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе в выходные ожидается тёплая и ветреная погода.
Вильфанд спрогнозировал тёплую и ветреную погоду в столичном регионе в выходные
  • РИА Новости

«Дело в том, что над севером Европы и европейской части России циклоническая деятельность. Воздух перемещается из тёплых акваторий Южной Атлантики, Средиземного моря. Дневные температуры в субботу будут в диапазоне +12…+14 °С», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в субботу температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы, а в воскресенье отклонение составит примерно шесть — семь градусов.

«В первой половине воскресенья днём +14…+16 °С. Такой температурный фон, который будет в воскресенье, соответствует третьей пятидневке сентября», — уточнил синоптик.

Кроме того, в субботу после полудня начнутся дождь и порывистый ветер, которые продлятся до воскресенья.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с URA.RU спрогнозировал наступление бабьего лета в южных районах Сибири, в Приморье и Бурятии.

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