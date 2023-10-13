Петербургский музей представил уникальное панно из Екатеринбурга
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Панно хранилось в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) с 1946 года, сообщает URA.RU.
Полотно размером 320х218 см, состоящее из 50 отдельных керамических деталей, обновили лишь в 2023 году. Всю вторую половину ХХ века оно хранилось в запасниках музея и нуждалось в серьёзной реставрации.
После окончания восстановительных работ Центральный выставочный зал «Манеж» Петербурга договорился с музеем ИЗО, что панно станет частью экспозиции «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век».
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