Дерматологи из Новосибирска нашли у Моны Лизы признаки выпадения волос
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Отмечается, что в Новосибирске открылась мультимедийная выставка «Из века в век», посвящённая 100-летию областного кожвендиспансера. Именно там представлены портреты работ художников, где можно увидеть, что люди сталкиваются с кожными болезнями на протяжении всей истории.
«Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась выставка к юбилею драматурга Александра Островского.