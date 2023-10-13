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Дерматологи из Новосибирска нашли у Моны Лизы признаки выпадения волос

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Новосибирские дерматологи диагностировали алопецию у героини картины Леонардо да Винчи Моны Лизы, сообщил облминздрав.
Дерматологи из Новосибирска нашли у Моны Лизы признаки выпадения волос
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в Новосибирске открылась мультимедийная выставка «Из века в век», посвящённая 100-летию областного кожвендиспансера. Именно там представлены портреты работ художников, где можно увидеть, что люди сталкиваются с кожными болезнями на протяжении всей истории.

«Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась выставка к юбилею драматурга Александра Островского.

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