Дерматологи из Новосибирска нашли у Моны Лизы признаки выпадения волос

Новосибирские дерматологи диагностировали алопецию у героини картины Леонардо да Винчи Моны Лизы, сообщил облминздрав.

Отмечается, что в Новосибирске открылась мультимедийная выставка «Из века в век», посвящённая 100-летию областного кожвендиспансера. Именно там представлены портреты работ художников, где можно увидеть, что люди сталкиваются с кожными болезнями на протяжении всей истории.

«Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась выставка к юбилею драматурга Александра Островского.