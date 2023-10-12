В Петергофе отключат фонтаны 16 октября
Фонтаны в Петергофе будут работать до 15 октября включительно, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает «МК в Питере».
Петергоф перейдёт на зимнее расписание с 16 октября.
Вход в парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум сделают бесплатным.
Ранее телеканал «360» сообщал, что сезон фонтанов в Московской области завершится 16 октября.
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