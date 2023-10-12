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В Петергофе отключат фонтаны 16 октября

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Фонтаны в Петергофе будут работать до 15 октября включительно, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
В Петергофе отключат фонтаны 16 октября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «МК в Питере».

Петергоф перейдёт на зимнее расписание с 16 октября.

Вход в парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум сделают бесплатным.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сезон фонтанов в Московской области завершится 16 октября.

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