В Петергофе отключат фонтаны 16 октября

Фонтаны в Петергофе будут работать до 15 октября включительно, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

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Об этом сообщает «МК в Питере». Петергоф перейдёт на зимнее расписание с 16 октября. Вход в парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум сделают бесплатным. Ранее телеканал «360» сообщал, что сезон фонтанов в Московской области завершится 16 октября.