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В Москве начался приём заявок на участие в проекте «Музыка в метро»

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В Москве начали принимать заявки на участие в шестом сезоне проекта «Музыка в метро», заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Анкеты принимаются до 12 ноября.
В Москве начался приём заявок на участие в проекте «Музыка в метро»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Эксперты-партнёры выберут самых ярких кандидатов для следующего этапа, где они выступят перед жюри. Победители смогут выступать в метро в течение года.

Проект «Музыка в метро» запустили в 2016 году. За пять сезонов состоялось более 350 тыс. выступлений.

Как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.

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