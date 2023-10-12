В Москве начался приём заявок на участие в проекте «Музыка в метро»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Эксперты-партнёры выберут самых ярких кандидатов для следующего этапа, где они выступят перед жюри. Победители смогут выступать в метро в течение года.
Проект «Музыка в метро» запустили в 2016 году. За пять сезонов состоялось более 350 тыс. выступлений.
Как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.