Биолог Глазков дал советы по сбору грибов в Ленобласти в октябре

Биолог Павел Глазков заявил, что в настоящее время в Ленинградской области можно найти заключительный слой грибов, в числе которых опята, подберёзовики, подосиновики, моховики и лисички.

«Сейчас подморозило, нужно в ближайшее время собирать», — цитирует эксперта «МК в Питере».

По его словам, такие грибы важно быстро переработать.

Как добавил Глазков, в регионе растут и зимние опята, которые можно собирать в холодное время года.

Ранее миколог, председатель РОО «Русское микологическое общество» кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с телеканалом «360» напомнил об ответственности для россиян за сбор краснокнижных видов грибов и растений.