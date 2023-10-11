Биолог Глазков дал советы по сбору грибов в Ленобласти в октябре
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«Сейчас подморозило, нужно в ближайшее время собирать», — цитирует эксперта «МК в Питере».
По его словам, такие грибы важно быстро переработать.
Как добавил Глазков, в регионе растут и зимние опята, которые можно собирать в холодное время года.
Ранее миколог, председатель РОО «Русское микологическое общество» кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с телеканалом «360» напомнил об ответственности для россиян за сбор краснокнижных видов грибов и растений.