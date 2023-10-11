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Биолог Глазков дал советы по сбору грибов в Ленобласти в октябре

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Биолог Павел Глазков заявил, что в настоящее время в Ленинградской области можно найти заключительный слой грибов, в числе которых опята, подберёзовики, подосиновики, моховики и лисички.
Биолог Глазков дал советы по сбору грибов в Ленобласти в октябре
  • Gettyimages.ru
  • © nikkusha

«Сейчас подморозило, нужно в ближайшее время собирать», — цитирует эксперта «МК в Питере».

По его словам, такие грибы важно быстро переработать.

Как добавил Глазков, в регионе растут и зимние опята, которые можно собирать в холодное время года.

Ранее миколог, председатель РОО «Русское микологическое общество» кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с телеканалом «360» напомнил об ответственности для россиян за сбор краснокнижных видов грибов и растений.

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