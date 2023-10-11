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Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» откроется в Москве 28 октября

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В Москве пройдёт Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Он состоится с 28 октября по 10 декабря.
Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» откроется в Москве 28 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Noppasin Wongchum

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Посетители смогут увидеть более 400 лучших фоторабот дикой природы — финалистов творческого конкурса The Golden Turtle. В этом году на конкурс было заявлено 15 067 работ от 4217 авторов более чем из 100 стран.

«В современном мире, где всё стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности — духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия», — рассказал Андрей Сухинин, президент международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха»

Отдельный зал фестиваля будет посвящён дикой природе Москвы, где посетители увидят биоразнообразие столицы, редких видов животных, птиц, растений.

Также на мероприятии подготовлены экскурсии для школьников. В роли экскурсоводов выступят зоологи, биологи, победители и лауреаты престижных фотоконкурсов.

Ранее сообщалось, что в столичном Центре воспроизводства редких видов животных родился детёныш альпаки.

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