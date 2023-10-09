В финале триатлонного сезона России в Сочи приняли участие 6500 человек

Фестиваль спорта Ironstar Sochi Sirius 2023 состоялся 6—8 октября в Сочи. Его участниками стали 6,5 тыс. человек из 77 регионов.

Начались соревнования с заплывов на открытой воде Swimstar на дистанциях 1 и 2 морские мили. Также прошёл детский забег Starkids на 500 и 1 тыс. м и женский забег Ironlady на 5 км.

В субботу, 7 октября, состоялась гонка Ironstar 226 Sochi Sirius 2023. Участники преодолели 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега.

Гонка на дистанции 113 км включала 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега.

Кроме того, профессионалы боролись за призовые места на чемпионате России на длинной дистанции, победителями стали Илья Прасолов и Юлия Голофеева.

Завершился фестиваль триатлонными гонками на дистанциях Olympic и Sprint.

Плавательный этап проходил в бухте Имеретинского порта, маршрут велоэтапа начинался на побережье, а затем уходил в горы по олимпийской трассе Адлер — Красная Поляна, а беговой этап прошёл по берегу Чёрного моря.

«В этом году мы наполнили программу не только соревнованиями, но и познавательным лекторием, конкурсами от партнёров», — отметил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

По его словам, фестиваль в «Сириусе» — самое долгожданное событие в сезоне.