Фестиваль «Литературная осень» пройдёт 13 октября в Тюмени
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения тюменского писателя Владислава Крапивина.
Запланированы показ детского мюзикла «Летчик для особых поручений», творческие мастер-классы, квест-экскурсия «Славкины паруса», где участники узнают о местах города, связанных с автором.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области состоится праздник — «Дни оренбургского пухового платка», он пройдёт с 9 по 15 октября.