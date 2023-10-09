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Фестиваль «Литературная осень» пройдёт 13 октября в Тюмени

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Краеведческий фестиваль «Литературная осень», посвящённый писателю Владиславу Крапивину, пройдёт в Тюмени 13 октября.
Фестиваль «Литературная осень» пройдёт 13 октября в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения тюменского писателя Владислава Крапивина.

Запланированы показ детского мюзикла «Летчик для особых поручений», творческие мастер-классы, квест-экскурсия «Славкины паруса», где участники узнают о местах города, связанных с автором.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области состоится праздник — «Дни оренбургского пухового платка», он пройдёт с 9 по 15 октября.

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