Фестиваль «Литературная осень» пройдёт 13 октября в Тюмени

Краеведческий фестиваль «Литературная осень», посвящённый писателю Владиславу Крапивину, пройдёт в Тюмени 13 октября.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения тюменского писателя Владислава Крапивина.

Запланированы показ детского мюзикла «Летчик для особых поручений», творческие мастер-классы, квест-экскурсия «Славкины паруса», где участники узнают о местах города, связанных с автором.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области состоится праздник — «Дни оренбургского пухового платка», он пройдёт с 9 по 15 октября.