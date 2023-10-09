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Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда

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Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс в сентябре инфаркт миокарда, в связи с этим зарубежные концерты коллектива переносятся на более поздние даты.
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.

Отмечается, что Шевчук проходит обязательный курс реабилитации. Он продлится до середины декабря этого года.

В группе сообщили, что Шевчук чувствует себя хорошо. 

В связи с произошедшим запланированные концерты «ДДТ» переносятся. Ближайший концерт в Дубае состоится в январе 2024 года. 

Ранее СМИ сообщали, что певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Как выяснил RT, его концерты были либо перенесены на февраль, либо полностью отменены.

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