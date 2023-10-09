Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс в сентябре инфаркт миокарда, в связи с этим зарубежные концерты коллектива переносятся на более поздние даты.

Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.

Отмечается, что Шевчук проходит обязательный курс реабилитации. Он продлится до середины декабря этого года.

В группе сообщили, что Шевчук чувствует себя хорошо.

В связи с произошедшим запланированные концерты «ДДТ» переносятся. Ближайший концерт в Дубае состоится в январе 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Как выяснил RT, его концерты были либо перенесены на февраль, либо полностью отменены.