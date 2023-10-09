Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.
Отмечается, что Шевчук проходит обязательный курс реабилитации. Он продлится до середины декабря этого года.
В группе сообщили, что Шевчук чувствует себя хорошо.
В связи с произошедшим запланированные концерты «ДДТ» переносятся. Ближайший концерт в Дубае состоится в январе 2024 года.
Ранее СМИ сообщали, что певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Как выяснил RT, его концерты были либо перенесены на февраль, либо полностью отменены.