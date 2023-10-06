Всероссийский книжный фестиваль начинает работу в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Запланированы встречи с писателями и поэтами, концерты и другие мероприятия.
«Мероприятия, которые проходят на разных книжных площадках, можно посмотреть онлайн, находясь во Владивостоке или Мурманске», — отметил идеолог проекта Денис Котов.
По его словам, в этом году была организована Всероссийская книжная экспедиция, во время которой писатели путешествовали по стране на поезде.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области состоится праздник — «Дни оренбургского пухового платка», он пройдёт с 9 по 15 октября.