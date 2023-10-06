Норвегия предложила России уменьшить сумму выплаты заповеднику за выпас оленей

Директорат сельского хозяйства Норвегии во время встречи с представителями заповедника России «Пасвик» предложил уменьшить сумму ущерба от несанкционированного выпаса оленей на территории Российской Федерации.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заповедник.

По данным агентства, Норвегия желает снизить сумму ущерба от России с 47 млн норвежских крон.

Как отметил заповедник, вместо этого предлагается самая низкая сумма «для расчёта по образцу 2007 года — в размере 50 тыс. норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году».

Ранее сообщалось, что в Норвегии стали убивать оленей из опасений, что они вернутся в Россию.