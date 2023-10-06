Норвегия предложила России уменьшить сумму выплаты заповеднику за выпас оленей
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заповедник.
По данным агентства, Норвегия желает снизить сумму ущерба от России с 47 млн норвежских крон.
Как отметил заповедник, вместо этого предлагается самая низкая сумма «для расчёта по образцу 2007 года — в размере 50 тыс. норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году».
Ранее сообщалось, что в Норвегии стали убивать оленей из опасений, что они вернутся в Россию.