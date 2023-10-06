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Умер актёр Кит Джефферсон, известный по ролям в фильмах Тарантино

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Американский актёр Кит Джефферсон, исполнивший роли в фильмах Квентина Тарантино «Джанго Освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды… в Голливуде», скончался в возрасте 53 лет.
Умер актёр Кит Джефферсон, известный по ролям в фильмах Тарантино
  • Gettyimages.ru

О смерти артиста сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя Джефферсона. Причиной смерти названо онкологическое заболевание, о котором актёр рассказывал на своих страницах в соцсетях в августе 2023 года.

Джефферсон родился в 1970 году, в кино дебютировал в 1995-м, исполнив роль в фильме «Мальчики на стороне». За свою карьеру снялся в 19 картинах.

Ранее стало известно о смерти российского кинорежиссёра дубляжа Вячеслава Максакова, озвучившего в том числе «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Евротур».

 

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