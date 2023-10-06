Поток Дракониды и звездопад Ориониды можно наблюдать при ясной погоде в октябре

В Московском планетарии рассказали, что в ночь с 8 на 9 октября наступит максимум активности звездопада Дракониды. В час будет пролетать до 15 метеоров. Увидеть явление можно будет при условии ясной погоды.

Метеоры потока Дракониды отличаются красноватым оттенком и тем, что очень медленные, информирует «Москва 24».

Следующим астрономическим событием месяца станет кольцеобразное затмение Солнца 14 октября, однако его не смогут наблюдать жители России.

Кроме того, будет звездопад Ориониды, пик которого придётся на ночь 22 октября, а 28 октября состоится частное лунное затмение. Оно так называется потому, что тень Земли закрывает Луну неполностью. Наибольшая теневая фаза 28 октября будет в 23:13 по Москве, когда в тени Земли окажется 12% Луны.

Ранее заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения кандидат физико-математических наук Александр Курилов заявил, что термин «голубая Луна» не связан с цветом спутника Земли.