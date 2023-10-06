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Музей транспорта Москвы восстановил редкий экземпляр автобуса «Икарус-180»

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В Музее транспорта Москвы сообщили об окончании работ по восстановлению редчайшего экземпляра пассажирского автобуса — «Икарус-180», одного из трёх сохранившихся в мире.
Музей транспорта Москвы восстановил редкий экземпляр автобуса «Икарус-180»
  • © mos.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу музея.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что городской транспорт разных эпох — от конки до современных вагонов метро — будет представлен на постоянной экспозиции, в гараже архитектора Константина Мельникова в конце 2024 года.

Он отметил, что все реставрационные работы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Большой сочленённый автобус вместимостью до 200 пассажиров выпускали на заводе «Икарус» в Венгрии с 1966 по 1973 год. В российской столице он появился в 1968-м.

Ранее сообщалось, что мотовоз АГМу стал экспонатом Музея транспорта Москвы, его разместили на подземном уровне гаража для грузовых машин Константина Мельникова.

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