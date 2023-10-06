Художник Мирошник опроверг информацию о госпитализации Дроздова

Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник в беседе с RT рассказал о состоянии телеведущего.

«Нет, всё отлично, нормально, бодренький огурчик. Всё это враньё настоящее. Тьфу-тьфу-тьфу, нормально. Вы учтите, что он восстанавливался долго после перелома рёбер. Они зацепили нерв, у него глаз один перестал видеть, потом опять видеть начал. Врачи вернули зрение. Полгода прошло — и он вышел в свет, на выставку к нам пришёл. Выставка открылась вчера», — поделился Мирошник.

Ранее в СМИ появилась информация, что у телеведущего Николая Дроздова диагностировали онкологию и сам он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В январе Дроздов находился в обычной палате после перелома нескольких рёбер при неудачном падении. В феврале его выписали из больницы.