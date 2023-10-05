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В Подмосковье отреставрируют Бородинский монастырь XIX века

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В подмосковном Можайске планируют отреставрировать Спасо-Бородинский монастырь XIX века.
В Подмосковье отреставрируют Бородинский монастырь XIX века
  • © Главное управление культурного наследия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное управление культурного наследия региона.

Монастырь был основан Маргаритой Тучковой на месте гибели в Бородинском сражении её супруга, генерал-майора Александра Тучкова.

Специалисты отремонтируют белокаменную и кирпичную кладк в трапезной, обновят архитектурно-декоративные элементы. Также запланированы другие работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми объявлен тендер на ремонт объекта культурного наследия — Особняка А.П. Рязанцева, построенного в начале XX века.

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