В Подмосковье отреставрируют Бородинский монастырь XIX века

В подмосковном Можайске планируют отреставрировать Спасо-Бородинский монастырь XIX века.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное управление культурного наследия региона.

Монастырь был основан Маргаритой Тучковой на месте гибели в Бородинском сражении её супруга, генерал-майора Александра Тучкова.

Специалисты отремонтируют белокаменную и кирпичную кладк в трапезной, обновят архитектурно-декоративные элементы. Также запланированы другие работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми объявлен тендер на ремонт объекта культурного наследия — Особняка А.П. Рязанцева, построенного в начале XX века.