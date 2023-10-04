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Sun: Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан

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Американского актёра Кевина Спейси увезли в больницу в Ташкенте после того, как у него онемела рука. Как пишет The Sun, мужчину решили срочно обследовать из-за риска сердечного приступа.
Sun: Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан
  • Gettyimages.ru
  • © Chris J Ratcliffe

«Ему стало плохо во время посещения музея Афрасиаб в древнем городе Самарканде», — сказано в сообщении. Как отмечается, Спейси почувствовал, как «вся левая рука онемела примерно на восемь секунд».

В больнице Спейси провели МРТ-исследование и общее обследование. Диагноз не подтвердился, сообщает газета.

Актёр приехал в Узбекистан на Ташкентский международный кинофестиваль, который проводился с 29 сентября по 3 октября.

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