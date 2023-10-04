Sun: Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан
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«Ему стало плохо во время посещения музея Афрасиаб в древнем городе Самарканде», — сказано в сообщении. Как отмечается, Спейси почувствовал, как «вся левая рука онемела примерно на восемь секунд».
В больнице Спейси провели МРТ-исследование и общее обследование. Диагноз не подтвердился, сообщает газета.
Актёр приехал в Узбекистан на Ташкентский международный кинофестиваль, который проводился с 29 сентября по 3 октября.