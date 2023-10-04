В Москве выпустили карты «Тройка» с изображением капибар и морских львов

В Москве выпустили новые тематические проездные карты «Тройка». На них изображены капибары, выдры и морские львы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, лимитированные билеты разработаны совместно с «Москвариумом». На карты также нанесены QR-коды, которые при сканировании позволяют увидеть животных в 3D.

Приобрести тематические «Тройки» можно на сайте Московского метрополитена, а также на станциях «Трубная» и «Маяковская» и в «Москвариуме».

Ранее, как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.