В Москве выпустили карты «Тройка» с изображением капибар и морских львов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, лимитированные билеты разработаны совместно с «Москвариумом». На карты также нанесены QR-коды, которые при сканировании позволяют увидеть животных в 3D.
Приобрести тематические «Тройки» можно на сайте Московского метрополитена, а также на станциях «Трубная» и «Маяковская» и в «Москвариуме».
Ранее, как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.