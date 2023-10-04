В Москве завершили реконструкцию Лианозовских прудов

В Москве завершены работы по реконструкции Лианозовских прудов, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«Провели масштабные работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, водопропускного канала между ними. Главной задачей было сделать водоёмы комфортным и современным местом отдыха на природе», — отметил Бирюков.

Максимальная глубина прудов выросла до трёх метров.

Также стало известно, что во Владивостоке с начала года отремонтировали более 20 лестниц в рамках планового ремонта и конкурса «Твой проект», передаёт zr.media со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее НСН сообщала, что неэффективно используемый участок на пересечении 64-го километра МКАД и Таллинской улицы в районе Строгино будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).