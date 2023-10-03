В фестивале спорта в Сочи примут участие 6000 человек

Фестиваль спорта пройдёт 6—8 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В его рамках состоится триатлонная гонка IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023, которая включает 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега.

Как ожидается, в фестивале примут участие около 6000 человек.

В первый день запланированы детский и женский забеги, а также заплывы на 1,8 и 3,8 км.

Следующие два дня будут посвящены только триатлону. 7 октября участников ждут дистанции 226 и 113 км, а 8 октября — дистанции Olympic и Sprint.

«Все мы с нетерпением ждём гранд-финала сезона в «Сириусе». Это кульминация серии соревнований для большинства триатлетов России. Четыре дистанции триатлона, чемпионат России, заплывы, забеги, огромная зона «Экспо» — это настоящий праздник спорта, где соберутся и профессионалы, и любители со всей страны», — заявил гендиректор Ironstar Владимир Шейкин.

По его словам, также ожидается большое количество параатлетов.