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В Москве запустят цикл экскурсий по памятникам архитектуры для студентов

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Форум «Наследие» организует экскурсии по памятникам архитектуры в Москве. Студенты смогут посетить около 80 объектов с 4 октября по 21 ноября, заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
В Москве запустят цикл экскурсий по памятникам архитектуры для студентов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре», — рассказал Емельянов.

По его словам, студенты также смогут посетить дворец Петра I на Яузе, Центральный дом архитектора, исторические павильоны ВДНХ.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».

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