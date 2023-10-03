В Москве запустят цикл экскурсий по памятникам архитектуры для студентов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре», — рассказал Емельянов.
По его словам, студенты также смогут посетить дворец Петра I на Яузе, Центральный дом архитектора, исторические павильоны ВДНХ.
Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».