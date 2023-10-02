Синоптик Леус спрогнозировал несколько волн тепла в Центральной России в октябре

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в октябре в Центральной России ожидается несколько волн тепла.

«Если говорить о первой волне тепла, то она наступит уже во вторник — среду. Среда станет самым тёплым днём наступающей недели. В центральных областях температура воздуха поднимется до +16…+20 °С», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в Москве прогнозируется +18...+20 °С, несмотря на облачность и дожди.

В следующие выходные возможен снег. Температура воздуха в субботу и воскресенье будет на один-два градуса ниже климатической нормы, +4...+9 °С.

«И вот среди капель дождя, особенно в ночные часы, в первую половину субботы и воскресенья не исключены и первые снежинки. Затем температура опять начнёт повышаться», — рассказал Леус.

Как отметил эксперт, далее ожидается +14...+19 °С, кратковременные дожди, а к середине октября температура воздуха понизится до +2...+7 °С.

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