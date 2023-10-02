В Крыму начался первый этап благоустройства маршрута «Загадочный Меганом»

В Крыму начались работы по благоустройству маршрута «Загадочный Меганом» — первого из 52 этапов благоустройства Большой Крымской тропы.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

Маршрут проходит по особо охраняемым природным территориям — «Полуостров Меганом» и «Лисья бухта — Эчки-Даг».

«Загадочный Меганом» соединяет Солнечную Долину с Судаком. Он проходит через различные достопримечательности, среди которых мыс Меганом, Акулья бухта, арт-кластер «Таврида» и др.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что туристический поток из Удмуртии в другие регионы в 2023 году вырос на 10% по сравнению с сезоном 2022 года.