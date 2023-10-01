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Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни

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Народный артист Российской Федерации Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет.
Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни
  • Gettyimages.ru

Соответствующая информация опубликована на сайте Государственного академического Малого театра.

В заявлении говорится, что о времени и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

«30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Анатольевич Коняев. Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича», — сообщили в театре.

Ранее стало известно, что советский и российский актёр Александр Липов умер на 83-м году жизни.

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