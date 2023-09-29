Елена Камбурова поделилась воспоминаниями о Булате Окуджаве

Певица, народная артистка России Елена Камбурова рассказала о поэте и барде Булате Окуджаве.

«Есть мой отдельный спектакль «Мой Окуджава» — где я пою только его песни. Окуджава — моя первая поэтическая любовь. Очень горжусь, что мы были в добрых, дружеских отношениях, что Булат хорошо ко мне относился», — цитирует Камбурову «Российская газета».

По словам артистки, однажды она застала Окуджаву, всегда сдержанного, очень радостным.

«Он сказал, что сейчас написал песню. И спел: «Музыкант играл на скрипке — я в глаза его глядел». Буля, его сын, сел за рояль и подыграл ему. Булат посвятил песню композитору Исааку Шварцу, которого я обожала. Эта песня сразу вошла в мой репертуар», — сообщила Камбурова.

Она добавила, что все песни Окуджавы стали её любимыми.

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