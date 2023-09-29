Елена Камбурова поделилась воспоминаниями о Булате Окуджаве
- РИА Новости
«Есть мой отдельный спектакль «Мой Окуджава» — где я пою только его песни. Окуджава — моя первая поэтическая любовь. Очень горжусь, что мы были в добрых, дружеских отношениях, что Булат хорошо ко мне относился», — цитирует Камбурову «Российская газета».
По словам артистки, однажды она застала Окуджаву, всегда сдержанного, очень радостным.
«Он сказал, что сейчас написал песню. И спел: «Музыкант играл на скрипке — я в глаза его глядел». Буля, его сын, сел за рояль и подыграл ему. Булат посвятил песню композитору Исааку Шварцу, которого я обожала. Эта песня сразу вошла в мой репертуар», — сообщила Камбурова.
Она добавила, что все песни Окуджавы стали её любимыми.
Ранее музыкант Владимир Шахрин в беседе с НСН заявил, что группа «Чайф» придумала первое празднование своего дня рождения на пятилетие коллектива.