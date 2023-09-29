Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Московском регионе после 4 октября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о похолодании в Московском регионе после 4—5 октября.

Его слова приводит НСН.

«Следующий фронтальный раздел подходит 4—5 октября, после него будет переход к более холодной погоде», — рассказал он.

Шувалов прогнозирует дневные температуры, начиная со среды и до воскресенья включительно, на уровне +8…+13 °С, а также дожди.

По его словам, самая холодная ночь на следующей неделе будет с четверга на пятницу, когда температура в Подмосковье может опуститься до 0 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.