Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Московском регионе после 4 октября
- РИА Новости
Его слова приводит НСН.
«Следующий фронтальный раздел подходит 4—5 октября, после него будет переход к более холодной погоде», — рассказал он.
Шувалов прогнозирует дневные температуры, начиная со среды и до воскресенья включительно, на уровне +8…+13 °С, а также дожди.
По его словам, самая холодная ночь на следующей неделе будет с четверга на пятницу, когда температура в Подмосковье может опуститься до 0 °С.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.