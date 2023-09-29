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Синоптик Цыганков предупредил о резком начале осени с 1 октября в Москве

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Ангелина Шурпина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Цыганков предупредил о резком начале осени с 1 октября в Москве
  • РИА Новости

По словам специалиста, в субботу — «последний день лета», а 1 октября «резко начинается осень». 

«Сегодня, 29 сентября, — +21…+23 °С, завтра — +20…+22 °С, солнечно, без осадков. В воскресенье пойдёт холодный фронт, похолодание, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер, порывами до 15 м/с. Температура днём — +14…+16 °С», — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что прохладно будет и в понедельник, 2 октября. 

«Облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью — +4…+9 °С, днём — +13…+18 °С. Во вторник — облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью — +4…+9 °С, днём — +13…+18 °С. В среду давление немного вырастет, переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный.  Ночью — +7…+12 °С, днём — +16…+21 °С. В четверг, 5 октября, — переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +7…+12 °С, днём —+10…+15 °С», — спрогнозировал собеседник RT.

Синоптик добавил, что по сравнению с сентябрём погода холодная, но в целом температура ожидается «немного выше нормы».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пятая с начала сентября магнитная буря произошла на Земле.

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