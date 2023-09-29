Вручение музыкальной премии «Золотой Граммофон» пройдёт 29 ноября в Москве

В Москве пройдёт XXVIII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Мероприятие состоится 29 ноября в «Крокус Сити Холле».

Ежегодно на сцену церемонии выходят артисты, чьи песни вошли в чарты «Русского Радио» и стали хитами.

В прошлом году лауреаты премии впервые определялись по новым правилам: статуэтку получили исполнители, чья песня хотя бы раз оказалась на вершине хит-парада «Золотой Граммофон» в эфире «Русского Радио», говорится в пресс-релизе.

С момента учреждения премии в 1996 году «Русское Радио» вручило музыкантам и исполнителям уже более 750 статуэток.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве открылся VI Большой Детский фестиваль.