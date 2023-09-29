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В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

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В ГУ МЧС России по Курганской области объявили штормовое предупреждение с 29 сентября по 1 октября в связи с заморозками.
В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«Ночью 29 и 30 сентября в отдельных районах, 1 октября в большинстве районов Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3 °С», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.

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