В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В ГУ МЧС России по Курганской области объявили штормовое предупреждение с 29 сентября по 1 октября в связи с заморозками.

Об этом информирует URA.RU.

«Ночью 29 и 30 сентября в отдельных районах, 1 октября в большинстве районов Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3 °С», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.