Озвучивавший Дамблдора актёр Бочкарёв назвал Майкла Гэмбона замечательным артистом
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«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением. Он такой артист и взялся за сказку и её довёл до звучания можно сказать всемирного. Потому что его исполнение, конечно, блестящее», — заявил Бочкарёв в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, Гэмбон — прекрасный артист, который точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души.
«Я старался не испортить то, что делается большими артистами», — добавил Бочкарёв.
По словам семьи Гэмбона, он мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет.