Узнать больше

Озвучивавший Дамблдора актёр Бочкарёв назвал Майкла Гэмбона замечательным артистом

Короткая ссылка
Народный артист России Василий Бочкарёв, озвучивавший Альбуса Дамблдора в нескольких фильмах о Гарри Поттере, прокомментировал сообщение о смерти актёра Майкла Гэмбона.
Озвучивавший Дамблдора актёр Бочкарёв назвал Майкла Гэмбона замечательным артистом
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Davidson

«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением. Он такой артист и взялся за сказку и её довёл до звучания можно сказать всемирного. Потому что его исполнение, конечно, блестящее», — заявил Бочкарёв в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Гэмбон — прекрасный артист, который точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души.

«Я старался не испортить то, что делается большими артистами», — добавил Бочкарёв.

По словам семьи Гэмбона, он мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить