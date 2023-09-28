Озвучивавший Дамблдора актёр Бочкарёв назвал Майкла Гэмбона замечательным артистом

Народный артист России Василий Бочкарёв, озвучивавший Альбуса Дамблдора в нескольких фильмах о Гарри Поттере, прокомментировал сообщение о смерти актёра Майкла Гэмбона.

«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением. Он такой артист и взялся за сказку и её довёл до звучания можно сказать всемирного. Потому что его исполнение, конечно, блестящее», — заявил Бочкарёв в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Гэмбон — прекрасный артист, который точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души.

«Я старался не испортить то, что делается большими артистами», — добавил Бочкарёв.

По словам семьи Гэмбона, он мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет.