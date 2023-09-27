В Пензенской области археологи нашли древние курганы

В Кузнецком районе Пензенской области археологи нашли два кургана.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на региональное Министерство по охране памятников культуры и истории.

Работы проходили по выданному Минкультуры России разрешению.

«Время возникновения или дата создания объекта, дата основных изменений и дата связанного с ними исторического события — III тыс. до н. э. — XV в.», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Археологи подадут заявку на включение объекта в список выявленных объектов культурного наследия.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в одном из курганов под Волгоградом археологи нашли захоронение кочевников, датируемое II в. до н. э. Учёные предполагают, что это захоронение сарматских племён.