Памятник певцу Борису Моисееву появился на Троекуровском кладбище

В годовщину смерти Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник, посвящённый артисту.

«Скульптура представляет из себя бронзовую фигуру высотой три метра. Постамент фигуры... монолитный блок из белого мансуровского гранита. Форма камня представляет из себя сложенные крылья, как будто застывшие в воздухе. На постаменте высечены слова из песни «Начни с себя весь мир любить», — цитирует РБК Сергея Гороха, арт-директора Моисеева.

Автор памятника — Филипп Трушин. В честь открытия скульптуры цветы прислали Филипп Киркоров, Лариса Долина, Элтон Джон и другие.

2 октября прошлого года заслуженный артист России Борис Моисеев был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.