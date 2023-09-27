В Музее транспорта Москвы появился метровагон 1954 года

Новый экспонат появился в коллекции Музея транспорта Москвы. Это метровагон типа Г 1954 года, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На подземном уровне гаража Константина Мельникова в конце 2024 года будет открыта выставка, на которой представят вагоны, работавшие в столичном метро в разное время.

«Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращён исторический облик. Мы уже начали размещать экспонаты на подземном уровне, где будет находиться экспозиция, посвящённая Московскому метрополитену», — сказал Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.