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В Москве выставка по случаю 155-летнего юбилея Цветаевой откроется 5 октября

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В Москве в доме-музее Марины Цветаевой на Арбате выставка «Завещание матери» откроется в четверг, 5 октября. Экспозиция приурочена к 155-летию со дня рождения поэтессы.
В Москве выставка по случаю 155-летнего юбилея Цветаевой откроется 5 октября

Выставка продлится до 17 марта 2024 года, передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Вниманию посетителей представят архивные документы, письма Цветаевой, личные фотографии и др. Гости также смогут узнать, какую роль сыграла поэтесса в создании музея изящных искусств им. императора Александра III.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».

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