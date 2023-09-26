В Москве выставка по случаю 155-летнего юбилея Цветаевой откроется 5 октября

В Москве в доме-музее Марины Цветаевой на Арбате выставка «Завещание матери» откроется в четверг, 5 октября. Экспозиция приурочена к 155-летию со дня рождения поэтессы.

Выставка продлится до 17 марта 2024 года, передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы. Вниманию посетителей представят архивные документы, письма Цветаевой, личные фотографии и др. Гости также смогут узнать, какую роль сыграла поэтесса в создании музея изящных искусств им. императора Александра III. Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».